XANA (XETA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.153902 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -4.65% Prisendring (7D) -11.10%

XANA (XETA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XETA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XETA er $ 0.153902, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XETA endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -4.65% over 24 timer og -11.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XANA (XETA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M Opplagsforsyning 4.93B Total forsyning 4,925,701,908.0

Nåværende markedsverdi på XANA er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XETA er 4.93B, med en total tilgang på 4925701908.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.