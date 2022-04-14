X8X (X8X) tokenomics Oppdag viktig innsikt i X8X (X8X), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

X8X (X8X) Informasjon Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Offisiell nettside: https://x8currency.io/ Teknisk dokument: https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf Kjøp X8X nå!

X8X (X8X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for X8X (X8X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.85K $ 91.85K $ 91.85K Total forsyning: $ 85.24M $ 85.24M $ 85.24M Sirkulerende forsyning: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.91K $ 100.91K $ 100.91K All-time high: $ 0.108258 $ 0.108258 $ 0.108258 All-Time Low: $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Nåværende pris: $ 0.00118386 $ 0.00118386 $ 0.00118386 Lær mer om X8X (X8X) pris

X8X (X8X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak X8X (X8X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet X8X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange X8X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår X8Xs tokenomics, kan du utforske X8X tokenets livepris!

X8X prisforutsigelse Vil du vite hvor X8X kan være på vei? Vår X8X prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se X8X tokenets prisforutsigelse nå!

