X8X (X8X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00065849 $ 0.00065849 $ 0.00065849 24 timer lav $ 0.00066272 $ 0.00066272 $ 0.00066272 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00065849$ 0.00065849 $ 0.00065849 24 timer høy $ 0.00066272$ 0.00066272 $ 0.00066272 All Time High $ 0.108258$ 0.108258 $ 0.108258 Laveste pris $ -0.09524590892933231$ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

X8X (X8X) sanntidsprisen er $0.00065861. I løpet av de siste 24 timene har X8X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00065849 og et toppnivå på $ 0.00066272, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til X8X er $ 0.108258, mens den rekordlave prisen er $ -0.09524590892933231.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har X8X endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X8X (X8X) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.10K$ 51.10K $ 51.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.14K$ 56.14K $ 56.14K Opplagsforsyning 77.59M 77.59M 77.59M Total forsyning 85,240,627.99999999 85,240,627.99999999 85,240,627.99999999

Nåværende markedsverdi på X8X er $ 51.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på X8X er 77.59M, med en total tilgang på 85240627.99999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.14K.