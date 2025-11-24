X1000 pris i dag

Sanntids X1000 (X1000) pris i dag er $ 0.00140632, med en 1.37% endring de siste 24 timene. Nåværende X1000 til USD konverteringssats er $ 0.00140632 per X1000.

X1000 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,699,042, med en sirkulerende forsyning på 9.00B X1000. I løpet av de siste 24 timene X1000 har den blitt handlet mellom $ 0.00136016(laveste) og $ 0.00142405 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00198036, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har X1000 beveget seg -0.80% i løpet av den siste timen og -1.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

X1000 (X1000) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.70M$ 12.70M $ 12.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.70M$ 12.70M $ 12.70M Opplagsforsyning 9.00B 9.00B 9.00B Total forsyning 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

