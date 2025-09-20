X World Games (XWG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.289575$ 0.289575 $ 0.289575 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +2.15% Prisendring (7D) -0.82% Prisendring (7D) -0.82%

X World Games (XWG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XWG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XWG er $ 0.289575, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XWG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.15% over 24 timer og -0.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X World Games (XWG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 192.31K$ 192.31K $ 192.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 559.11K$ 559.11K $ 559.11K Opplagsforsyning 3.42B 3.42B 3.42B Total forsyning 9,938,481,614.0 9,938,481,614.0 9,938,481,614.0

Nåværende markedsverdi på X World Games er $ 192.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XWG er 3.42B, med en total tilgang på 9938481614.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 559.11K.