X Trade AI (XTRADE) Informasjon "Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you're never late to the next big move. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/2vfBxPmHSW2YijUcFCRoMMkAWP9fp8FGWnKxVvJnpump

X Trade AI (XTRADE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for X Trade AI (XTRADE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.64K $ 10.64K $ 10.64K Total forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.64K $ 10.64K $ 10.64K All-time high: $ 0.00893922 $ 0.00893922 $ 0.00893922 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om X Trade AI (XTRADE) pris

X Trade AI (XTRADE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak X Trade AI (XTRADE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XTRADE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XTRADE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XTRADEs tokenomics, kan du utforske XTRADE tokenets livepris!

XTRADE prisforutsigelse Vil du vite hvor XTRADE kan være på vei? Vår XTRADE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

