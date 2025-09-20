X Trade AI (XTRADE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.85% Prisendring (7D) -3.85%

X Trade AI (XTRADE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XTRADE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTRADE er $ 0.00893922, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTRADE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X Trade AI (XTRADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Opplagsforsyning 999.73M 999.73M 999.73M Total forsyning 999,730,746.116324 999,730,746.116324 999,730,746.116324

Nåværende markedsverdi på X Trade AI er $ 10.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTRADE er 999.73M, med en total tilgang på 999730746.116324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.71K.