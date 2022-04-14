X Money (XMONEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i X Money (XMONEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

X Money (XMONEY) Informasjon X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof. Offisiell nettside: https://xmoneyeth.com/

X Money (XMONEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for X Money (XMONEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 592.40K $ 592.40K $ 592.40K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 592.40K $ 592.40K $ 592.40K All-time high: $ 0.840374 $ 0.840374 $ 0.840374 All-Time Low: $ 0.01188658 $ 0.01188658 $ 0.01188658 Nåværende pris: $ 0.059193 $ 0.059193 $ 0.059193 Lær mer om X Money (XMONEY) pris

X Money (XMONEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak X Money (XMONEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XMONEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XMONEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XMONEYs tokenomics, kan du utforske XMONEY tokenets livepris!

XMONEY prisforutsigelse Vil du vite hvor XMONEY kan være på vei? Vår XMONEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

