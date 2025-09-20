X Money (XMONEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.058502 $ 0.058502 $ 0.058502 24 timer lav $ 0.064553 $ 0.064553 $ 0.064553 24 timer høy 24 timer lav $ 0.058502$ 0.058502 $ 0.058502 24 timer høy $ 0.064553$ 0.064553 $ 0.064553 All Time High $ 0.840374$ 0.840374 $ 0.840374 Laveste pris $ 0.01188658$ 0.01188658 $ 0.01188658 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +9.76% Prisendring (7D) +13.00% Prisendring (7D) +13.00%

X Money (XMONEY) sanntidsprisen er $0.06443. I løpet av de siste 24 timene har XMONEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058502 og et toppnivå på $ 0.064553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMONEY er $ 0.840374, mens den rekordlave prisen er $ 0.01188658.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMONEY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +9.76% over 24 timer og +13.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

X Money (XMONEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 644.35K$ 644.35K $ 644.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 644.35K$ 644.35K $ 644.35K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på X Money er $ 644.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XMONEY er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 644.35K.