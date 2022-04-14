Wukong (WUKONG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wukong (WUKONG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wukong (WUKONG) Informasjon Wukong, inspired by the character Sun Wukong from Journey to the West, is a collection of Memecoins and NFTs deployed on the Solana blockchain,Holding NFTs can bring numerous benefits, such as receiving airdrops of Wukong tokens,Obtain one Sun Wukong picture frame with a personal signature. Wukong embodies the fusion of Web3 technology and Chinese mythology, contributing to the promotion and preservation of traditional Chinese culture. Offisiell nettside: https://ewukong.xyz/ Kjøp WUKONG nå!

Wukong (WUKONG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wukong (WUKONG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.78K $ 27.78K $ 27.78K Total forsyning: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B Sirkulerende forsyning: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.78K $ 27.78K $ 27.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wukong (WUKONG) pris

Wukong (WUKONG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wukong (WUKONG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WUKONG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WUKONG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WUKONGs tokenomics, kan du utforske WUKONG tokenets livepris!

