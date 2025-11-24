WUFF pris i dag

Sanntids WUFF (WUFF) pris i dag er $ 0.0002252, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WUFF til USD konverteringssats er $ 0.0002252 per WUFF.

WUFF rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 215,062, med en sirkulerende forsyning på 954.99M WUFF. I løpet av de siste 24 timene WUFF har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00334803, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021319.

Kortsiktig har WUFF beveget seg -- i løpet av den siste timen og -12.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WUFF (WUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 215.06K$ 215.06K $ 215.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 215.06K$ 215.06K $ 215.06K Opplagsforsyning 954.99M 954.99M 954.99M Total forsyning 954,991,548.1211025 954,991,548.1211025 954,991,548.1211025

