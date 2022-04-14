WTF Opossum (WTFO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WTF Opossum (WTFO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WTF Opossum (WTFO) Informasjon WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Offisiell nettside: https://wtfo.online Teknisk dokument: https://wtfo.online

WTF Opossum (WTFO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WTF Opossum (WTFO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Total forsyning: $ 852.15M $ 852.15M $ 852.15M Sirkulerende forsyning: $ 852.15M $ 852.15M $ 852.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M All-time high: $ 0.0019441 $ 0.0019441 $ 0.0019441 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00121086 $ 0.00121086 $ 0.00121086 Lær mer om WTF Opossum (WTFO) pris

WTF Opossum (WTFO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WTF Opossum (WTFO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTFO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTFO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTFOs tokenomics, kan du utforske WTFO tokenets livepris!

WTFO prisforutsigelse Vil du vite hvor WTFO kan være på vei? Vår WTFO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WTFO tokenets prisforutsigelse nå!

