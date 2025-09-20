WTF Opossum (WTFO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0013888 $ 0.0013888 $ 0.0013888 24 timer lav $ 0.00144853 $ 0.00144853 $ 0.00144853 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0013888$ 0.0013888 $ 0.0013888 24 timer høy $ 0.00144853$ 0.00144853 $ 0.00144853 All Time High $ 0.0019441$ 0.0019441 $ 0.0019441 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -19.25% Prisendring (7D) -19.25%

WTF Opossum (WTFO) sanntidsprisen er $0.00141235. I løpet av de siste 24 timene har WTFO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0013888 og et toppnivå på $ 0.00144853, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTFO er $ 0.0019441, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTFO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -19.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WTF Opossum (WTFO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Opplagsforsyning 852.65M 852.65M 852.65M Total forsyning 852,645,251.401828 852,645,251.401828 852,645,251.401828

Nåværende markedsverdi på WTF Opossum er $ 1.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTFO er 852.65M, med en total tilgang på 852645251.401828. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.