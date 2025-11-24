Wrapped Zedxion pris i dag

Sanntids Wrapped Zedxion (WZEDX) pris i dag er $ 0.411786, med en 1.36% endring de siste 24 timene. Nåværende WZEDX til USD konverteringssats er $ 0.411786 per WZEDX.

Wrapped Zedxion rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,119,974, med en sirkulerende forsyning på 61.27M WZEDX. I løpet av de siste 24 timene WZEDX har den blitt handlet mellom $ 0.403214(laveste) og $ 0.412788 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.55216, mens tidenes laveste notering var $ 0.223268.

Kortsiktig har WZEDX beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -7.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.12M$ 25.12M $ 25.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.85B$ 1.85B $ 1.85B Opplagsforsyning 61.27M 61.27M 61.27M Total forsyning 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped Zedxion er $ 25.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WZEDX er 61.27M, med en total tilgang på 4512781925.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.85B.