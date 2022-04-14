Wrapped XRP (WXRP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped XRP (WXRP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped XRP (WXRP) Informasjon Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. Offisiell nettside: https://wrapped.com/ Kjøp WXRP nå!

Wrapped XRP (WXRP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped XRP (WXRP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.55M $ 50.55M $ 50.55M Total forsyning: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Sirkulerende forsyning: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.55M $ 50.55M $ 50.55M All-time high: $ 18.37 $ 18.37 $ 18.37 All-Time Low: $ 0.124627 $ 0.124627 $ 0.124627 Nåværende pris: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Lær mer om Wrapped XRP (WXRP) pris

Wrapped XRP (WXRP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped XRP (WXRP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WXRP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WXRP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WXRPs tokenomics, kan du utforske WXRP tokenets livepris!

WXRP prisforutsigelse Vil du vite hvor WXRP kan være på vei? Vår WXRP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WXRP tokenets prisforutsigelse nå!

