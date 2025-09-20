Dagens Wrapped XRP livepris er 2.99 USD. Spor prisoppdateringer for WXRP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WXRP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped XRP livepris er 2.99 USD. Spor prisoppdateringer for WXRP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WXRP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped XRP Pris (WXRP)

1 WXRP til USD livepris:

$2.99
$2.99
-4.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
Wrapped XRP (WXRP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:49:14 (UTC+8)

Wrapped XRP (WXRP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.97
$ 2.97
24 timer lav
$ 3.13
$ 3.13
24 timer høy

$ 2.97
$ 2.97

$ 3.13
$ 3.13

$ 18.37
$ 18.37

$ 0.124627
$ 0.124627

-0.10%

-4.35%

-3.51%

-3.51%

Wrapped XRP (WXRP) sanntidsprisen er $2.99. I løpet av de siste 24 timene har WXRP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.97 og et toppnivå på $ 3.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WXRP er $ 18.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.124627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WXRP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -4.35% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped XRP (WXRP) Markedsinformasjon

$ 53.66M
$ 53.66M

--
--

$ 53.66M
$ 53.66M

17.95M
17.95M

17,947,559.108324
17,947,559.108324

Nåværende markedsverdi på Wrapped XRP er $ 53.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WXRP er 17.95M, med en total tilgang på 17947559.108324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.66M.

Wrapped XRP (WXRP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped XRP til USD ble $ -0.136240395572071.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped XRP til USD ble $ +0.0186910880.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped XRP til USD ble $ -0.4092287420.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped XRP til USD ble $ +0.902544007850883.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.136240395572071-4.35%
30 dager$ +0.0186910880+0.63%
60 dager$ -0.4092287420-13.68%
90 dager$ +0.902544007850883+43.24%

Hva er Wrapped XRP (WXRP)

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Wrapped XRP (WXRP) Ressurs

Offisiell nettside

Wrapped XRP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped XRP (WXRP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped XRP (WXRP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped XRP.

Sjekk Wrapped XRPprisprognosen nå!

WXRP til lokale valutaer

Wrapped XRP (WXRP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped XRP (WXRP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WXRP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped XRP (WXRP)

Hvor mye er Wrapped XRP (WXRP) verdt i dag?
Live WXRP prisen i USD er 2.99 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WXRP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WXRP til USD er $ 2.99. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped XRP?
Markedsverdien for WXRP er $ 53.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WXRP?
Den sirkulerende forsyningen av WXRP er 17.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWXRP ?
WXRP oppnådde en ATH-pris på 18.37 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WXRP?
WXRP så en ATL-pris på 0.124627 USD.
Hva er handelsvolumet til WXRP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WXRP er -- USD.
Vil WXRP gå høyere i år?
WXRP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WXRP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:49:14 (UTC+8)

Wrapped XRP (WXRP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

