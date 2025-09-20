Wrapped XRP (WXRP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.97 24 timer høy $ 3.13 All Time High $ 18.37 Laveste pris $ 0.124627 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -4.35% Prisendring (7D) -3.51%

Wrapped XRP (WXRP) sanntidsprisen er $2.99. I løpet av de siste 24 timene har WXRP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.97 og et toppnivå på $ 3.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WXRP er $ 18.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.124627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WXRP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -4.35% over 24 timer og -3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped XRP (WXRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.66M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.66M Opplagsforsyning 17.95M Total forsyning 17,947,559.108324

Nåværende markedsverdi på Wrapped XRP er $ 53.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WXRP er 17.95M, med en total tilgang på 17947559.108324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.66M.