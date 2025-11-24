Wrapped XOC pris i dag

Sanntids Wrapped XOC (WXOC) pris i dag er $ 0.214541, med en 0.15% endring de siste 24 timene. Nåværende WXOC til USD konverteringssats er $ 0.214541 per WXOC.

Wrapped XOC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,847,972, med en sirkulerende forsyning på 17.94M WXOC. I løpet av de siste 24 timene WXOC har den blitt handlet mellom $ 0.212637(laveste) og $ 0.220698 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.258007, mens tidenes laveste notering var $ 0.198357.

Kortsiktig har WXOC beveget seg -2.47% i løpet av den siste timen og +3.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped XOC (WXOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Opplagsforsyning 17.94M 17.94M 17.94M Total forsyning 17,935,787.9444612 17,935,787.9444612 17,935,787.9444612

