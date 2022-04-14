Wrapped USDM (WUSDM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped USDM (WUSDM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped USDM (WUSDM) Informasjon Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Offisiell nettside: https://mountainprotocol.com Kjøp WUSDM nå!

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped USDM (WUSDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Total forsyning: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Sirkulerende forsyning: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M All-time high: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 All-Time Low: $ 0.929612 $ 0.929612 $ 0.929612 Nåværende pris: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 Lær mer om Wrapped USDM (WUSDM) pris

Wrapped USDM (WUSDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped USDM (WUSDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WUSDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WUSDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WUSDMs tokenomics, kan du utforske WUSDM tokenets livepris!

