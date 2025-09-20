Wrapped USDM (WUSDM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.078 24 timer lav $ 1.084 24 timer høy All Time High $ 1.52 Laveste pris $ 0.929612 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.13% Prisendring (7D) +0.15%

Wrapped USDM (WUSDM) sanntidsprisen er $1.083. I løpet av de siste 24 timene har WUSDM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.078 og et toppnivå på $ 1.084, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WUSDM er $ 1.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.929612.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WUSDM endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.13% over 24 timer og +0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped USDM (WUSDM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.23M Opplagsforsyning 1.13M Total forsyning 1,131,684.054235244

Nåværende markedsverdi på Wrapped USDM er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WUSDM er 1.13M, med en total tilgang på 1131684.054235244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.