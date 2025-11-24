Wrapped TAC pris i dag

Sanntids Wrapped TAC (WTAC) pris i dag er $ 0.00412364, med en 2.11% endring de siste 24 timene. Nåværende WTAC til USD konverteringssats er $ 0.00412364 per WTAC.

Wrapped TAC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 863,709, med en sirkulerende forsyning på 209.46M WTAC. I løpet av de siste 24 timene WTAC har den blitt handlet mellom $ 0.00408821(laveste) og $ 0.00424446 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0173277, mens tidenes laveste notering var $ 0.00378608.

Kortsiktig har WTAC beveget seg -0.29% i løpet av den siste timen og -25.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped TAC (WTAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 863.71K$ 863.71K $ 863.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 863.71K$ 863.71K $ 863.71K Opplagsforsyning 209.46M 209.46M 209.46M Total forsyning 209,455,780.5647621 209,455,780.5647621 209,455,780.5647621

