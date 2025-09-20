Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.053536 24 timer høy $ 0.056019 All Time High $ 0.08285 Laveste pris $ 0.00000863 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.65% Prisendring (7D) -2.08%

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) sanntidsprisen er $0.054743. I løpet av de siste 24 timene har WSTEAMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.053536 og et toppnivå på $ 0.056019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSTEAMX er $ 0.08285, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSTEAMX endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.65% over 24 timer og -2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.86M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.86M Opplagsforsyning 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped STEAMX er $ 11.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSTEAMX er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.86M.