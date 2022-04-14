Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped stASTR (WSTASTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped stASTR (WSTASTR) Informasjon Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Offisiell nettside: https://www.astake.dev

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped stASTR (WSTASTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Total forsyning: $ 184.63M $ 184.63M $ 184.63M Sirkulerende forsyning: $ 184.63M $ 184.63M $ 184.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M All-time high: $ 0.03544925 $ 0.03544925 $ 0.03544925 All-Time Low: $ 0.00462923 $ 0.00462923 $ 0.00462923 Nåværende pris: $ 0.0242745 $ 0.0242745 $ 0.0242745 Lær mer om Wrapped stASTR (WSTASTR) pris

Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped stASTR (WSTASTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSTASTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSTASTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSTASTRs tokenomics, kan du utforske WSTASTR tokenets livepris!

WSTASTR prisforutsigelse Vil du vite hvor WSTASTR kan være på vei? Vår WSTASTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WSTASTR tokenets prisforutsigelse nå!

