Wrapped stASTR (WSTASTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02477542 $ 0.02477542 $ 0.02477542 24 timer lav $ 0.02614174 $ 0.02614174 $ 0.02614174 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02477542$ 0.02477542 $ 0.02477542 24 timer høy $ 0.02614174$ 0.02614174 $ 0.02614174 All Time High $ 0.03544925$ 0.03544925 $ 0.03544925 Laveste pris $ 0.00462923$ 0.00462923 $ 0.00462923 Prisendring (1H) +1.10% Prisendring (1D) -3.84% Prisendring (7D) -5.38% Prisendring (7D) -5.38%

Wrapped stASTR (WSTASTR) sanntidsprisen er $0.0251345. I løpet av de siste 24 timene har WSTASTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02477542 og et toppnivå på $ 0.02614174, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSTASTR er $ 0.03544925, mens den rekordlave prisen er $ 0.00462923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSTASTR endret seg med +1.10% i løpet av den siste timen, -3.84% over 24 timer og -5.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Opplagsforsyning 184.63M 184.63M 184.63M Total forsyning 184,629,572.2808302 184,629,572.2808302 184,629,572.2808302

Nåværende markedsverdi på Wrapped stASTR er $ 4.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSTASTR er 184.63M, med en total tilgang på 184629572.2808302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.64M.