Dagens Wrapped stASTR livepris er 0.0251345 USD. Spor prisoppdateringer for WSTASTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WSTASTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped stASTR livepris er 0.0251345 USD. Spor prisoppdateringer for WSTASTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WSTASTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WSTASTR

WSTASTR Prisinformasjon

WSTASTR Offisiell nettside

WSTASTR tokenomics

WSTASTR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Wrapped stASTR Logo

Wrapped stASTR Pris (WSTASTR)

Ikke oppført

1 WSTASTR til USD livepris:

$0.0251345
$0.0251345$0.0251345
-3.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Wrapped stASTR (WSTASTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:26:43 (UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02477542
$ 0.02477542$ 0.02477542
24 timer lav
$ 0.02614174
$ 0.02614174$ 0.02614174
24 timer høy

$ 0.02477542
$ 0.02477542$ 0.02477542

$ 0.02614174
$ 0.02614174$ 0.02614174

$ 0.03544925
$ 0.03544925$ 0.03544925

$ 0.00462923
$ 0.00462923$ 0.00462923

+1.10%

-3.84%

-5.38%

-5.38%

Wrapped stASTR (WSTASTR) sanntidsprisen er $0.0251345. I løpet av de siste 24 timene har WSTASTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02477542 og et toppnivå på $ 0.02614174, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSTASTR er $ 0.03544925, mens den rekordlave prisen er $ 0.00462923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSTASTR endret seg med +1.10% i løpet av den siste timen, -3.84% over 24 timer og -5.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Markedsinformasjon

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

--
----

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

184.63M
184.63M 184.63M

184,629,572.2808302
184,629,572.2808302 184,629,572.2808302

Nåværende markedsverdi på Wrapped stASTR er $ 4.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSTASTR er 184.63M, med en total tilgang på 184629572.2808302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.64M.

Wrapped stASTR (WSTASTR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped stASTR til USD ble $ -0.00100511504506251.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped stASTR til USD ble $ -0.0004711713.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped stASTR til USD ble $ -0.0031666252.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped stASTR til USD ble $ +0.001808538984572085.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00100511504506251-3.84%
30 dager$ -0.0004711713-1.87%
60 dager$ -0.0031666252-12.59%
90 dager$ +0.001808538984572085+7.75%

Hva er Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wrapped stASTR (WSTASTR) Ressurs

Offisiell nettside

Wrapped stASTR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped stASTR (WSTASTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped stASTR (WSTASTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped stASTR.

Sjekk Wrapped stASTRprisprognosen nå!

WSTASTR til lokale valutaer

Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped stASTR (WSTASTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WSTASTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped stASTR (WSTASTR)

Hvor mye er Wrapped stASTR (WSTASTR) verdt i dag?
Live WSTASTR prisen i USD er 0.0251345 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WSTASTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WSTASTR til USD er $ 0.0251345. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped stASTR?
Markedsverdien for WSTASTR er $ 4.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WSTASTR?
Den sirkulerende forsyningen av WSTASTR er 184.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWSTASTR ?
WSTASTR oppnådde en ATH-pris på 0.03544925 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WSTASTR?
WSTASTR så en ATL-pris på 0.00462923 USD.
Hva er handelsvolumet til WSTASTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WSTASTR er -- USD.
Vil WSTASTR gå høyere i år?
WSTASTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WSTASTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:26:43 (UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.