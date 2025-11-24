Wrapped SOMI pris i dag

Sanntids Wrapped SOMI (WSOMI) pris i dag er $ 0.261088, med en 1.93% endring de siste 24 timene. Nåværende WSOMI til USD konverteringssats er $ 0.261088 per WSOMI.

Wrapped SOMI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,654,670, med en sirkulerende forsyning på 40.81M WSOMI. I løpet av de siste 24 timene WSOMI har den blitt handlet mellom $ 0.255296(laveste) og $ 0.270516 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.81, mens tidenes laveste notering var $ 0.240864.

Kortsiktig har WSOMI beveget seg +0.88% i løpet av den siste timen og -15.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped SOMI (WSOMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Opplagsforsyning 40.81M 40.81M 40.81M Total forsyning 40,808,725.48765696 40,808,725.48765696 40,808,725.48765696

Nåværende markedsverdi på Wrapped SOMI er $ 10.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSOMI er 40.81M, med en total tilgang på 40808725.48765696. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.65M.