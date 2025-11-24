Wrapped Shido pris i dag

Sanntids Wrapped Shido (WSHIDO) pris i dag er $ 0.00030773, med en 1.70% endring de siste 24 timene. Nåværende WSHIDO til USD konverteringssats er $ 0.00030773 per WSHIDO.

Wrapped Shido rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 352,029, med en sirkulerende forsyning på 1.14B WSHIDO. I løpet av de siste 24 timene WSHIDO har den blitt handlet mellom $ 0.00029613(laveste) og $ 0.00031013 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00230702, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WSHIDO beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og +2.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Shido (WSHIDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 352.03K$ 352.03K $ 352.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 352.03K$ 352.03K $ 352.03K Opplagsforsyning 1.14B 1.14B 1.14B Total forsyning 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped Shido er $ 352.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSHIDO er 1.14B, med en total tilgang på 1143849675.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 352.03K.