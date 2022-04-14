Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Informasjon Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. Offisiell nettside: https://reservoir.xyz/ Kjøp WSRUSD nå!

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.56M Total forsyning: $ 29.55M Sirkulerende forsyning: $ 29.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.56M All-time high: $ 1.17 All-Time Low: $ 0.960987 Nåværende pris: $ 1.068

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSRUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSRUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSRUSDs tokenomics, kan du utforske WSRUSD tokenets livepris!

