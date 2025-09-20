Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Laveste pris $ 0.960987$ 0.960987 $ 0.960987 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.33% Prisendring (7D) +7.33%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) sanntidsprisen er $1.068. I løpet av de siste 24 timene har WSRUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSRUSD er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.960987.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSRUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.18M$ 27.18M $ 27.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.22M$ 27.22M $ 27.22M Opplagsforsyning 25.45M 25.45M 25.45M Total forsyning 25,479,454.76597817 25,479,454.76597817 25,479,454.76597817

Nåværende markedsverdi på Wrapped Savings rUSD er $ 27.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSRUSD er 25.45M, med en total tilgang på 25479454.76597817. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.22M.