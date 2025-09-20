Wrapped SAFU (WSAFU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00269877 $ 0.00269877 $ 0.00269877 24 timer lav $ 0.00278026 $ 0.00278026 $ 0.00278026 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00269877$ 0.00269877 $ 0.00269877 24 timer høy $ 0.00278026$ 0.00278026 $ 0.00278026 All Time High $ 0.060222$ 0.060222 $ 0.060222 Laveste pris $ 0.00269877$ 0.00269877 $ 0.00269877 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) -50.50% Prisendring (7D) -50.50%

Wrapped SAFU (WSAFU) sanntidsprisen er $0.00271576. I løpet av de siste 24 timene har WSAFU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00269877 og et toppnivå på $ 0.00278026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSAFU er $ 0.060222, mens den rekordlave prisen er $ 0.00269877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSAFU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -50.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped SAFU (WSAFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Opplagsforsyning 3.69M 3.69M 3.69M Total forsyning 3,686,208.314874074 3,686,208.314874074 3,686,208.314874074

Nåværende markedsverdi på Wrapped SAFU er $ 10.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSAFU er 3.69M, med en total tilgang på 3686208.314874074. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.01K.