Wrapped QUIL (QUIL) Informasjon Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Offisiell nettside: https://quilibrium.com/ Teknisk dokument: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Kjøp QUIL nå!

Wrapped QUIL (QUIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped QUIL (QUIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.29M $ 34.29M $ 34.29M Total forsyning: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Sirkulerende forsyning: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.29M $ 34.29M $ 34.29M All-time high: $ 0.451419 $ 0.451419 $ 0.451419 All-Time Low: $ 0.01713112 $ 0.01713112 $ 0.01713112 Nåværende pris: $ 0.03759437 $ 0.03759437 $ 0.03759437 Lær mer om Wrapped QUIL (QUIL) pris

Wrapped QUIL (QUIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped QUIL (QUIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUILs tokenomics, kan du utforske QUIL tokenets livepris!

QUIL prisforutsigelse Vil du vite hvor QUIL kan være på vei? Vår QUIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUIL tokenets prisforutsigelse nå!

