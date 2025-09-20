Wrapped QUIL (QUIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03796772 $ 0.03796772 $ 0.03796772 24 timer lav $ 0.04117835 $ 0.04117835 $ 0.04117835 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03796772$ 0.03796772 $ 0.03796772 24 timer høy $ 0.04117835$ 0.04117835 $ 0.04117835 All Time High $ 0.451419$ 0.451419 $ 0.451419 Laveste pris $ 0.01713112$ 0.01713112 $ 0.01713112 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -3.88% Prisendring (7D) -4.33% Prisendring (7D) -4.33%

Wrapped QUIL (QUIL) sanntidsprisen er $0.03928422. I løpet av de siste 24 timene har QUIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03796772 og et toppnivå på $ 0.04117835, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUIL er $ 0.451419, mens den rekordlave prisen er $ 0.01713112.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUIL endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -3.88% over 24 timer og -4.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped QUIL (QUIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.34M$ 35.34M $ 35.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.34M$ 35.34M $ 35.34M Opplagsforsyning 902.29M 902.29M 902.29M Total forsyning 902,285,400.373132 902,285,400.373132 902,285,400.373132

Nåværende markedsverdi på Wrapped QUIL er $ 35.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUIL er 902.29M, med en total tilgang på 902285400.373132. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.34M.