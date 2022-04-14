Wrapped QOM (WQOM) tokenomics
QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust.
QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions.
Wrapped QOM (WQOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Wrapped QOM (WQOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet WQOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange WQOM tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår WQOMs tokenomics, kan du utforske WQOM tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.