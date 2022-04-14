Wrapped QOM (WQOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped QOM (WQOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped QOM (WQOM) Informasjon QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust. QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions. Offisiell nettside: https://qom.one/

Wrapped QOM (WQOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped QOM (WQOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Total forsyning: $ 600.00T $ 600.00T $ 600.00T Sirkulerende forsyning: $ 129.41T $ 129.41T $ 129.41T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.01M $ 8.01M $ 8.01M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wrapped QOM (WQOM) pris

Wrapped QOM (WQOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped QOM (WQOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WQOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WQOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WQOMs tokenomics, kan du utforske WQOM tokenets livepris!

WQOM prisforutsigelse Vil du vite hvor WQOM kan være på vei? Vår WQOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

