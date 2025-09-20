Wrapped QOM (WQOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.80% Prisendring (1D) -1.61% Prisendring (7D) -5.13% Prisendring (7D) -5.13%

Wrapped QOM (WQOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WQOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WQOM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WQOM endret seg med -0.80% i løpet av den siste timen, -1.61% over 24 timer og -5.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped QOM (WQOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Opplagsforsyning 129.41T 129.41T 129.41T Total forsyning 600,000,000,000,000.0 600,000,000,000,000.0 600,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped QOM er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WQOM er 129.41T, med en total tilgang på 600000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.36M.