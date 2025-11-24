Wrapped Peaq pris i dag

Sanntids Wrapped Peaq (WPEAQ) pris i dag er $ 0.04210223, med en 1.71% endring de siste 24 timene. Nåværende WPEAQ til USD konverteringssats er $ 0.04210223 per WPEAQ.

Wrapped Peaq rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,517,719, med en sirkulerende forsyning på 107.31M WPEAQ. I løpet av de siste 24 timene WPEAQ har den blitt handlet mellom $ 0.04104012(laveste) og $ 0.04278443 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.147401, mens tidenes laveste notering var $ 0.04007235.

Kortsiktig har WPEAQ beveget seg +0.46% i løpet av den siste timen og -31.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Opplagsforsyning 107.31M 107.31M 107.31M Total forsyning 107,314,205.4416784 107,314,205.4416784 107,314,205.4416784

Nåværende markedsverdi på Wrapped Peaq er $ 4.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPEAQ er 107.31M, med en total tilgang på 107314205.4416784. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.52M.