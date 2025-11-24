Wrapped Parasail Staked PEAQ pris i dag

Sanntids Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) pris i dag er $ 0.051712, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WSTPEAQ til USD konverteringssats er $ 0.051712 per WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 22,597, med en sirkulerende forsyning på 436.97K WSTPEAQ. I løpet av de siste 24 timene WSTPEAQ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.147635, mens tidenes laveste notering var $ 0.050404.

Kortsiktig har WSTPEAQ beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.60K$ 22.60K $ 22.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.60K$ 22.60K $ 22.60K Opplagsforsyning 436.97K 436.97K 436.97K Total forsyning 436,966.4578399736 436,966.4578399736 436,966.4578399736

Nåværende markedsverdi på Wrapped Parasail Staked PEAQ er $ 22.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSTPEAQ er 436.97K, med en total tilgang på 436966.4578399736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.60K.