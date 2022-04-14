Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Origin Sonic (WOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) Informasjon Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol. Offisiell nettside: https://originprotocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.originprotocol.com/ Kjøp WOS nå!

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Origin Sonic (WOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Total forsyning: $ 20.69M $ 20.69M $ 20.69M Sirkulerende forsyning: $ 20.69M $ 20.69M $ 20.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M All-time high: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.2602 $ 0.2602 $ 0.2602 Lær mer om Wrapped Origin Sonic (WOS) pris

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Origin Sonic (WOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOSs tokenomics, kan du utforske WOS tokenets livepris!

