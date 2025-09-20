Wrapped Origin Sonic (WOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.305662 $ 0.305662 $ 0.305662 24 timer lav $ 0.322335 $ 0.322335 $ 0.322335 24 timer høy 24 timer lav $ 0.305662$ 0.305662 $ 0.305662 24 timer høy $ 0.322335$ 0.322335 $ 0.322335 All Time High $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Laveste pris $ 0.00000382$ 0.00000382 $ 0.00000382 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -5.15% Prisendring (7D) -7.06% Prisendring (7D) -7.06%

Wrapped Origin Sonic (WOS) sanntidsprisen er $0.305703. I løpet av de siste 24 timene har WOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.305662 og et toppnivå på $ 0.322335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOS er $ 1.002, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000382.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOS endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -5.15% over 24 timer og -7.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Origin Sonic (WOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Opplagsforsyning 22.27M 22.27M 22.27M Total forsyning 22,271,742.62638066 22,271,742.62638066 22,271,742.62638066

Nåværende markedsverdi på Wrapped Origin Sonic er $ 6.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WOS er 22.27M, med en total tilgang på 22271742.62638066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.81M.