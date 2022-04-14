Wrapped OrdBridge (WBRGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped OrdBridge (WBRGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Informasjon OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Offisiell nettside: https://ordbridge.io/ Teknisk dokument: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped OrdBridge (WBRGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.00K $ 91.00K $ 91.00K Total forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 174.53K $ 174.53K $ 174.53K All-time high: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00083108 $ 0.00083108 $ 0.00083108 Lær mer om Wrapped OrdBridge (WBRGE) pris

Wrapped OrdBridge (WBRGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped OrdBridge (WBRGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WBRGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WBRGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WBRGEs tokenomics, kan du utforske WBRGE tokenets livepris!

