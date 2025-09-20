Wrapped OrdBridge (WBRGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00559919 $ 0.00559919 $ 0.00559919 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00559919$ 0.00559919 $ 0.00559919 All Time High $ 0.256927$ 0.256927 $ 0.256927 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) +81.25% Prisendring (7D) +545.18% Prisendring (7D) +545.18%

Wrapped OrdBridge (WBRGE) sanntidsprisen er $0.00555315. I løpet av de siste 24 timene har WBRGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00559919, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBRGE er $ 0.256927, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBRGE endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, +81.25% over 24 timer og +545.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 608.07K$ 608.07K $ 608.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Opplagsforsyning 109.50M 109.50M 109.50M Total forsyning 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped OrdBridge er $ 608.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBRGE er 109.50M, med en total tilgang på 210000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.