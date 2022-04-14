Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Informasjon What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE Offisiell nettside: https://www.dogeofoptimism.xyz/ Kjøp WOPTIDOGE nå!

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.12K $ 102.12K $ 102.12K Total forsyning: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Sirkulerende forsyning: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.12K $ 102.12K $ 102.12K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) pris

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOPTIDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOPTIDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOPTIDOGEs tokenomics, kan du utforske WOPTIDOGE tokenets livepris!

