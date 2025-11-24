Wrapped Nibiru pris i dag

Sanntids Wrapped Nibiru (WNIBI) pris i dag er $ 0.01393846, med en 5.91% endring de siste 24 timene. Nåværende WNIBI til USD konverteringssats er $ 0.01393846 per WNIBI.

Wrapped Nibiru rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 152,562, med en sirkulerende forsyning på 10.95M WNIBI. I løpet av de siste 24 timene WNIBI har den blitt handlet mellom $ 0.01256832(laveste) og $ 0.01420978 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01420978, mens tidenes laveste notering var $ 0.00965263.

Kortsiktig har WNIBI beveget seg -1.01% i løpet av den siste timen og +3.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.56K$ 152.56K $ 152.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 152.56K$ 152.56K $ 152.56K Opplagsforsyning 10.95M 10.95M 10.95M Total forsyning 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Nåværende markedsverdi på Wrapped Nibiru er $ 152.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WNIBI er 10.95M, med en total tilgang på 10945424.77. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 152.56K.