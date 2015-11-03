Wrapped MistCoin (WMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped MistCoin (WMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped MistCoin (WMC) Informasjon MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Offisiell nettside: https://www.mistcoineth.com/ Kjøp WMC nå!

Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped MistCoin (WMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Total forsyning: $ 597.75K $ 597.75K $ 597.75K Sirkulerende forsyning: $ 501.18K $ 501.18K $ 501.18K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M All-time high: $ 88.76 $ 88.76 $ 88.76 All-Time Low: $ 0.124173 $ 0.124173 $ 0.124173 Nåværende pris: $ 5.69 $ 5.69 $ 5.69 Lær mer om Wrapped MistCoin (WMC) pris

Wrapped MistCoin (WMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped MistCoin (WMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WMCs tokenomics, kan du utforske WMC tokenets livepris!

