Wrapped MistCoin (WMC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 6.37 $ 6.37 $ 6.37 24 timer lav $ 7.09 $ 7.09 $ 7.09 24 timer høy 24 timer lav $ 6.37$ 6.37 $ 6.37 24 timer høy $ 7.09$ 7.09 $ 7.09 All Time High $ 88.76$ 88.76 $ 88.76 Laveste pris $ 0.124173$ 0.124173 $ 0.124173 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -9.27% Prisendring (7D) -19.35% Prisendring (7D) -19.35%

Wrapped MistCoin (WMC) sanntidsprisen er $6.43. I løpet av de siste 24 timene har WMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.37 og et toppnivå på $ 7.09, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WMC er $ 88.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.124173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WMC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -9.27% over 24 timer og -19.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped MistCoin (WMC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Opplagsforsyning 501.11K 501.11K 501.11K Total forsyning 597,684.85 597,684.85 597,684.85

Nåværende markedsverdi på Wrapped MistCoin er $ 3.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WMC er 501.11K, med en total tilgang på 597684.85. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.84M.