Dagens Wrapped Mantle livepris er 1.66 USD. Spor prisoppdateringer for WMNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WMNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 WMNT til USD livepris:

$1.66
$1.66$1.66
-7.10%1D
USD
Wrapped Mantle (WMNT) Live prisdiagram
Wrapped Mantle (WMNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.64
$ 1.64$ 1.64
24 timer lav
$ 1.79
$ 1.79$ 1.79
24 timer høy

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.306494
$ 0.306494$ 0.306494

+0.63%

-7.18%

-2.50%

-2.50%

Wrapped Mantle (WMNT) sanntidsprisen er $1.66. I løpet av de siste 24 timene har WMNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.64 og et toppnivå på $ 1.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WMNT er $ 1.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.306494.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WMNT endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -7.18% over 24 timer og -2.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Mantle (WMNT) Markedsinformasjon

$ 21.73M
$ 21.73M$ 21.73M

--
----

$ 21.73M
$ 21.73M$ 21.73M

13.08M
13.08M 13.08M

13,062,858.39818644
13,062,858.39818644 13,062,858.39818644

Nåværende markedsverdi på Wrapped Mantle er $ 21.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WMNT er 13.08M, med en total tilgang på 13062858.39818644. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.73M.

Wrapped Mantle (WMNT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped Mantle til USD ble $ -0.128515357079199.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped Mantle til USD ble $ +0.4830900460.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped Mantle til USD ble $ +1.7880573800.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped Mantle til USD ble $ +1.0457626609598422.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.128515357079199-7.18%
30 dager$ +0.4830900460+29.10%
60 dager$ +1.7880573800+107.71%
90 dager$ +1.0457626609598422+170.25%

Hva er Wrapped Mantle (WMNT)

Wrapped Mantle (WMNT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Wrapped Mantle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped Mantle (WMNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped Mantle (WMNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped Mantle.

Sjekk Wrapped Mantleprisprognosen nå!

WMNT til lokale valutaer

Wrapped Mantle (WMNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped Mantle (WMNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WMNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped Mantle (WMNT)

Hvor mye er Wrapped Mantle (WMNT) verdt i dag?
Live WMNT prisen i USD er 1.66 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WMNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WMNT til USD er $ 1.66. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped Mantle?
Markedsverdien for WMNT er $ 21.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WMNT?
Den sirkulerende forsyningen av WMNT er 13.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWMNT ?
WMNT oppnådde en ATH-pris på 1.86 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WMNT?
WMNT så en ATL-pris på 0.306494 USD.
Hva er handelsvolumet til WMNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WMNT er -- USD.
Vil WMNT gå høyere i år?
WMNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WMNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.