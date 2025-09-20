Wrapped Mantle (WMNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 24 timer lav $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 24 timer høy 24 timer lav $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 24 timer høy $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 All Time High $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Laveste pris $ 0.306494$ 0.306494 $ 0.306494 Prisendring (1H) +0.63% Prisendring (1D) -7.18% Prisendring (7D) -2.50% Prisendring (7D) -2.50%

Wrapped Mantle (WMNT) sanntidsprisen er $1.66. I løpet av de siste 24 timene har WMNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.64 og et toppnivå på $ 1.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WMNT er $ 1.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.306494.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WMNT endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -7.18% over 24 timer og -2.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Mantle (WMNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.73M$ 21.73M $ 21.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.73M$ 21.73M $ 21.73M Opplagsforsyning 13.08M 13.08M 13.08M Total forsyning 13,062,858.39818644 13,062,858.39818644 13,062,858.39818644

Nåværende markedsverdi på Wrapped Mantle er $ 21.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WMNT er 13.08M, med en total tilgang på 13062858.39818644. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.73M.