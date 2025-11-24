Wrapped M pris i dag

Sanntids Wrapped M (WM) pris i dag er $ 1.96, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende WM til USD konverteringssats er $ 1.96 per WM.

Wrapped M rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,829,420, med en sirkulerende forsyning på 933.99K WM. I løpet av de siste 24 timene WM har den blitt handlet mellom $ 1.7(laveste) og $ 2.03 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.96, mens tidenes laveste notering var $ 0.363505.

Kortsiktig har WM beveget seg -0.62% i løpet av den siste timen og -6.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped M (WM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.83M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 1.83M
Opplagsforsyning 933.99K
Total forsyning 933,988.5863463095

