Wrapped HYPE (WHYPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 55.34 $ 55.34 $ 55.34 24 timer lav $ 57.75 $ 57.75 $ 57.75 24 timer høy 24 timer lav $ 55.34$ 55.34 $ 55.34 24 timer høy $ 57.75$ 57.75 $ 57.75 All Time High $ 59.06$ 59.06 $ 59.06 Laveste pris $ 9.43$ 9.43 $ 9.43 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -2.83% Prisendring (7D) +1.11% Prisendring (7D) +1.11%

Wrapped HYPE (WHYPE) sanntidsprisen er $56.01. I løpet av de siste 24 timene har WHYPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 55.34 og et toppnivå på $ 57.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHYPE er $ 59.06, mens den rekordlave prisen er $ 9.43.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHYPE endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.83% over 24 timer og +1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped HYPE (WHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 364.56M$ 364.56M $ 364.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 364.56M$ 364.56M $ 364.56M Opplagsforsyning 6.54M 6.54M 6.54M Total forsyning 6,536,190.435313186 6,536,190.435313186 6,536,190.435313186

Nåværende markedsverdi på Wrapped HYPE er $ 364.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHYPE er 6.54M, med en total tilgang på 6536190.435313186. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 364.56M.