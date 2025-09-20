Dagens Wrapped HYPE livepris er 56.01 USD. Spor prisoppdateringer for WHYPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHYPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped HYPE livepris er 56.01 USD. Spor prisoppdateringer for WHYPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHYPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped HYPE Logo

Wrapped HYPE Pris (WHYPE)

Ikke oppført

1 WHYPE til USD livepris:

$55.99
$55.99
-2.80%1D
Wrapped HYPE (WHYPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:22 (UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 55.34
$ 55.34
24 timer lav
$ 57.75
$ 57.75
24 timer høy

$ 55.34
$ 55.34

$ 57.75
$ 57.75

$ 59.06
$ 59.06

$ 9.43
$ 9.43

+0.21%

-2.83%

+1.11%

+1.11%

Wrapped HYPE (WHYPE) sanntidsprisen er $56.01. I løpet av de siste 24 timene har WHYPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 55.34 og et toppnivå på $ 57.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHYPE er $ 59.06, mens den rekordlave prisen er $ 9.43.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHYPE endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -2.83% over 24 timer og +1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped HYPE (WHYPE) Markedsinformasjon

$ 364.56M
$ 364.56M

--
----

$ 364.56M
$ 364.56M

6.54M
6.54M

6,536,190.435313186
6,536,190.435313186

Nåværende markedsverdi på Wrapped HYPE er $ 364.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHYPE er 6.54M, med en total tilgang på 6536190.435313186. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 364.56M.

Wrapped HYPE (WHYPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped HYPE til USD ble $ -1.63128875875971.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped HYPE til USD ble $ +17.2981620060.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped HYPE til USD ble $ +15.0530347620.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped HYPE til USD ble $ +22.69509177327374.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1.63128875875971-2.83%
30 dager$ +17.2981620060+30.88%
60 dager$ +15.0530347620+26.88%
90 dager$ +22.69509177327374+68.12%

Hva er Wrapped HYPE (WHYPE)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wrapped HYPE (WHYPE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Wrapped HYPE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped HYPE (WHYPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped HYPE (WHYPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped HYPE.

Sjekk Wrapped HYPEprisprognosen nå!

WHYPE til lokale valutaer

Wrapped HYPE (WHYPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped HYPE (WHYPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WHYPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped HYPE (WHYPE)

Hvor mye er Wrapped HYPE (WHYPE) verdt i dag?
Live WHYPE prisen i USD er 56.01 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WHYPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WHYPE til USD er $ 56.01. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped HYPE?
Markedsverdien for WHYPE er $ 364.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WHYPE?
Den sirkulerende forsyningen av WHYPE er 6.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWHYPE ?
WHYPE oppnådde en ATH-pris på 59.06 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WHYPE?
WHYPE så en ATL-pris på 9.43 USD.
Hva er handelsvolumet til WHYPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WHYPE er -- USD.
Vil WHYPE gå høyere i år?
WHYPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WHYPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:22 (UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.