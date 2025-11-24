Wrapped HSK pris i dag

Sanntids Wrapped HSK (WHSK) pris i dag er $ 0.257719, med en 4.80% endring de siste 24 timene. Nåværende WHSK til USD konverteringssats er $ 0.257719 per WHSK.

Wrapped HSK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,084,285, med en sirkulerende forsyning på 4.21M WHSK. I løpet av de siste 24 timene WHSK har den blitt handlet mellom $ 0.245717(laveste) og $ 0.257718 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.608571, mens tidenes laveste notering var $ 0.233158.

Kortsiktig har WHSK beveget seg +0.61% i løpet av den siste timen og -12.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped HSK (WHSK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 4.21M 4.21M 4.21M Total forsyning 4,207,232.020838712 4,207,232.020838712 4,207,232.020838712

