Wrapped HLP (WHLP) tokenomics

Wrapped HLP (WHLP) Informasjon Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. Offisiell nettside: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp Kjøp WHLP nå!

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped HLP (WHLP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Total forsyning: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Sirkulerende forsyning: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M All-time high: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 All-Time Low: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 Nåværende pris: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Lær mer om Wrapped HLP (WHLP) pris

Wrapped HLP (WHLP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped HLP (WHLP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHLP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHLP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHLPs tokenomics, kan du utforske WHLP tokenets livepris!

WHLP prisforutsigelse Vil du vite hvor WHLP kan være på vei? Vår WHLP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

