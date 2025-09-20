Wrapped HLP (WHLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24 timer lav $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 24 timer høy 24 timer lav $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 24 timer høy $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 All Time High $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Laveste pris $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.16% Prisendring (7D) -0.14% Prisendring (7D) -0.14%

Wrapped HLP (WHLP) sanntidsprisen er $1.021. I løpet av de siste 24 timene har WHLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.013 og et toppnivå på $ 1.026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHLP er $ 1.048, mens den rekordlave prisen er $ 0.915753.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHLP endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M Opplagsforsyning 7.10M 7.10M 7.10M Total forsyning 7,095,283.006687 7,095,283.006687 7,095,283.006687

Nåværende markedsverdi på Wrapped HLP er $ 7.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHLP er 7.10M, med en total tilgang på 7095283.006687. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.24M.