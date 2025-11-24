Wrapped Goat Bitcoin pris i dag

Sanntids Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) pris i dag er $ 86,679, med en 1.47% endring de siste 24 timene. Nåværende WGBTC til USD konverteringssats er $ 86,679 per WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 301,401, med en sirkulerende forsyning på 3.48 WGBTC. I løpet av de siste 24 timene WGBTC har den blitt handlet mellom $ 85,317(laveste) og $ 86,766 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 124,609, mens tidenes laveste notering var $ 82,580.

Kortsiktig har WGBTC beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -8.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 301.40K$ 301.40K $ 301.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 301.40K$ 301.40K $ 301.40K Opplagsforsyning 3.48 3.48 3.48 Total forsyning 3.476813445889143 3.476813445889143 3.476813445889143

