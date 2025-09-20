Wrapped gBera (WGBERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 24 timer lav $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 24 timer høy 24 timer lav $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 24 timer høy $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 All Time High $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 Laveste pris $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Prisendring (1H) +1.07% Prisendring (1D) -2.63% Prisendring (7D) +3.55% Prisendring (7D) +3.55%

Wrapped gBera (WGBERA) sanntidsprisen er $2.43. I løpet av de siste 24 timene har WGBERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.39 og et toppnivå på $ 2.58, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WGBERA er $ 8.81, mens den rekordlave prisen er $ 1.45.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WGBERA endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, -2.63% over 24 timer og +3.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped gBera (WGBERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Opplagsforsyning 4.57M 4.57M 4.57M Total forsyning 4,571,706.901502181 4,571,706.901502181 4,571,706.901502181

Nåværende markedsverdi på Wrapped gBera er $ 11.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WGBERA er 4.57M, med en total tilgang på 4571706.901502181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.12M.